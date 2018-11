Tankskipet Sola TS kan ha hatt feil kurs

Innenriks

En norsk sjøoffiser har vært i kontakt med mannskapet på KNM Helge Ingstad. Ifølge ham ble besetningen overrasket over at tankskipet Sola TS lå så langt inn i deres del av skipsleia. De fryktet at de ville grunnstøte om de manøvrerte vest for tankskipet, skriver Aldrimer.no.

– Sola TS lå i Helge Ingstads del av leia, sier han til nettstedet, som understreker at passeringer til sjøs normalt foregår babord mot babord.

Sola TS holdt seg til vest i fjorden, mens den andre trafikken i samme retning var i øst, skriver NRK.

Kystverket har ikke svart på spørsmål fra NRK om tankskipet fulgte seilingsruten skipet hadde oppgitt før avgang fra oljeterminalen.

– Jeg vil ikke komme med en kommentar om dette så lenge saken er under etterforskning, sier losdirektør Erik Freberg Blom i Kystverkets lostjeneste til NRK.

(©NTB)