Vedum: Sp alene i kampen mot avgifter

Det fremgår av partiets alternative budsjett, som ble lagt fram på Stortinget mandag.

–Senterpartiet står alene i kampen mot avgiftene. Med Høyre og Frp i regjering har avgiftene økt med 6,6 milliarder siden 2013. Dette øker forskjellene i Norge, fordi det er dem med lavest inntekt som blir rammet hardest av økte avgifter, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp fremholder at forskjellene mellom fattig og rik har skutt i været under dagens regjering.

- Senterpartiet vil fryse lønnen til de best betalte lederne i staten og kutte ned den statlige bruken av overbetalte konsulenter. I stedet vil vi at vanlige folk skal betale mindre for drivstoff, og vi vil fjerne flyseteavgiften på fly under 20 tonn, sier Vedum.

Senterpartiet finansierer sine satsinger med å øke skatteinntektene med 4 milliarder kroner. Men Vedum understreker at alle personer med inntekt under 720.000 kroner vil få lavere skatt. Økningene vil komme for inntekter som ligger over dette nivået.

- Det er en klar fordelingsprofil på skatteopplegget, sier Vedum.

Han trekker fram 2 milliarder til satsing på omsorg og oppvekst, 1,5 milliarder til fylkene - blant annet 1 milliard til fylkesveier - og 500 millioner til bredbånd som noen av de største satsningene i budsjettet.

Sp bruker også store summer på bedre beredskap, blant annet 1 milliard ekstra til Hæren, 300 millioner til Heimevernet og 500 millioner til mer politi i distriktene.

Totalt sett flytter Sp på 80 milliarder kroner i sitt budsjett, sammenlignet med regjeringens forslag, ifølge finanspolitisk talsmann Sigbjørn Gjelsvik.

