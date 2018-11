Widerøe setter inn ekstra fly etter kritikk av hyppige kanselleringer

Innenriks

Widerøe har svart på kritikken med å sette inn to ekstra fly, som vil være i lufta fra og med neste år. Flyselskapet skal også styrke sin utdanning av piloter og kabinpersonale, slik at man ikke på nytt må innstille på grunn av mannskapsmangel.

Representanter fra både Nordland og Finnmark møtte Widerøe mandag for å diskutere flyselskapets mange kanselleringer i Nord-Norge de siste månedene.

– Vi er bekymret for de mange kanselleringer som har vært på kortbanenettet i Nord-Norge de siste månedene, og det var viktig for oss å treffe Widerøe nå. Vi tok opp denne bekymringa, særlig med tanke på at vi nå går inn i den tida på året hvor man i større grad kan regne med værmessige kanselleringer, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken fra Finnmark fylkeskommune.

– Tar situasjonen på alvor

Sammen med fylkesråd Svein Eggesvik fra Nordland, møtte han mandag formiddag direktør for strategi og infrastruktur Terje Skram og kommersiell direktør Christian Skaug for Widerøe i flyselskapets hovedkontor i Bodø.

– Jeg oppfatter at Widerøe tar situasjonen på alvor. Om folk ikke kan stole på at flyet går, vil det være skadelig for selskapets omdømme, sier Eggesvik.

Forrige måned ble det kjent at staten krever 4,7 millioner kroner tilbake fra Widerøe etter for mange innstilte avganger på kortbanenettet. Det er sjuende år på rad at staten trekker tilbake deler av kompensasjonen til Widerøe, som hvert år mottar 450 millioner kroner i statlig støtte for flyging på kortbanenettet. Dersom det blir for mange forsinkelser eller innstilte avganger, kan staten trekke tilbake deler av tilskuddet.

Forpliktet av staten

I kontrakten mellom staten og Widerøe har flyselskapet forpliktet seg til at 98,5 prosent av flygingene skal gjennomføres som planlagt.

I perioden fra april 2017 til mars 2018 hadde Widerøe 97,5 prosent gjennomførte flyginger. Staten krever derfor at flyselskapet må betale tilbake 4,7 millioner kroner.

– Widerøe flyr i et av verdens mest krevende områder, geografisk og klimatisk. I perioder vil både værforhold og andre driftsforhold kunne forstyrre den ruteplanen vi har lagt, sa direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll i Widerøe til avisa Nordlys i slutten av forrige måned.

