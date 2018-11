Arbeiderpartiet presser på for CO2-fond for næringslivet

Innenriks

Partileder Jonas Gahr Støre løftet fram forslaget da Arbeiderpartiets la fram sitt alternative statsbudsjett tirsdag.

– Dette er omtalt i Jeløy-erklæringen, Høyre og Venstre har sagt at de er tilhengere av det, men jeg mener de bruker for lang tid på å komme i gang. Vi viser at det er mulig å fylle opp og komme i gang fra 2019, sier han til NTB, og gjør det klart at han har håp om at det kan være mulig å få stortingsflertallet med seg.

Arbeiderpartiet vil finansiere fondet delvis ved å hente 395 millioner kroner som regjeringen har satt av til Enova, samt 305 millioner kroner i «friske penger».

Ordningen innebærer at næringslivet inngår en forpliktende avtale med myndighetene for å kutte utslippene fra transport. Til gjengjeld skal bedriftene som er med slippe å betale CO2-avgift.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet å legge ordningen til Enova, og vil ikke slå av på CO2-avgiften, noe som har skuffet NHO.

Sammen med sitt alternative statsbudsjett la Arbeiderpartiet fram et klimautslippsbudsjett, der partiet foreslår å kutte 19.25 tonn CO2 i ikke-kvotepliktig sektor i perioden 2021–2030.

