Dømt menneskerettighetsleder slått personlig konkurs

Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål rundt geskjeften til Deeb, skriver Dagsavisen Roganytt, som melder om konkursen.

I tillegg til tiltalen for underslag av 11 millioner kroner fra menneskerettighetsorganisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD), var Deeb tiltalt for menneskesmugling og for dokumentfalsk. Han ble dømt på alle punkter.

Fredag ble han slått personlig konkurs etter flere års kamp og en begjæring fra Skatteoppkreveren i Sola kommune, på bakgrunn av et skattekrav på 17,5 millioner kroner for årene 2013 til 2016.

Spesielt

– Dette boet er veldig spesielt, blant annet fordi flere offentlige etater har tatt utlegg i diverse kontoer. Jeg er i ferd med å sette meg inn i saken nå og skal også ha en samtale med Deeb før første skiftesamling i Stavanger tingrett 13. desember, sier advokat og bobestyrer Hogne Skjerpe til Stavanger Aftenblad.

Mystisk

Deeb grunnla og ledet i flere år menneskerettighetsorganisasjonen GNRD med hovedkvarter i Hillevåg i Stavanger. I årene etter grunnleggelsen i 2008 mottok organisasjonen flere store millionbeløp fra ukjente givere i Midtøsten. Ifølge Aftenbladet hadde GNRD kontorer i sju land, og ukjente sponsorer i Midtøsten begynte plutselig fra 2013 å overføre store summer til både organisasjonens konto og kontoer kontrollert av Deeb.

I alt skal det ha vært snakk om 140 millioner kroner fra banker i De forente arabiske emirater fram til 2016.

Ifølge Deeb tjente han mye penger på konsulentvirksomhet i Emiratene, noe han oppgir å ha varslet skattemyndighetene om før overføringene til kontoene startet.

