Janne Jemtlands ektemann ber om lukkede dører når avhørene av barna skal spilles av

Barnevernet i Ringsaker kommune har sendt en anmodning der de ber om at dørene lukkes, for å skåne de to tenåringsguttene. Anmodningen ble sendt mandag, ifølge TV 2.

Politiavhørene av ekteparets to mindreårige sønner er tatt opp på video og skal etter planen spilles av tirsdag ettermiddag. Ektemannen har tidligere begjært lukkede dører, men fått avslag av retten.

Anken over avslaget ligger til behandling hos lagmannsretten.

Dommerne i drapssaken besluttet tirsdag å ta opp en ny begjæring til behandling, framfor å spille av avhørene før lagmannsrettens har tatt en avgjørelse.

