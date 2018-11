Ny runde med spørsmål om lukkede dører i Janne Jemtland-saken

Innenriks

Barnevernet i Ringsaker kommune har sendt en anmodning der de ber om at dørene lukkes, for å skåne Janne Jemtland og ektemannens to tenåringsgutter. Anmodningen ble sendt mandag, og understøtter begjæringen til den drapstiltalte ektemannen om lukket rett under avspillingen, mener advokat Ida Andenæs, 47-åringens forsvarer.

Politiavhørene av ekteparets to mindreårige sønner er tatt opp på video og skulle etter planen spilles av tirsdag ettermiddag. Ektemannen har tidligere begjært lukkede dører, men fått avslag av retten.

Anken over avslaget ligger nå til behandling hos lagmannsretten, og Hedmarken tingrett besluttet tirsdag å vente med videre forhandlinger til lagmannsretten har sagt sitt. Dermed tar retten pause til etter lunsj onsdag.

Det er ikke tilkommet noe nytt til saken etter at retten startet sin behandling, mener guttenes bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen. Hun opprettholder sin påstand om at lagmannsretten må avvise begjæringen.

– Utgangspunktet er at rettsmøter er offentlige, og det skal helt særlige grunner til å lukke retten. At det er snakk om avhør av barn, er i seg selv ikke en slik særlig grunn. Jeg har gått igjennom innholdet av avhørene, og mener at det ikke er av en slik karakter at retten må lukke dørene, sa Hansen etter at retten hadde avsluttet for dagen.

Også aktor, statsadvokat Iris Storås, ber lagmannsretten avvise ektemannens begjæring.

