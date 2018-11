Salget av nye boliger øker

Innenriks

Oktober følger dermed opp de positive salgstallene for september, men hittil i år ligger fortsatt salget av nye boliger noe bak fjoråret, 4 prosent lavere.

– Det er salget av leiligheter, med en økning på 3 prosent hittil i år, som er hovedårsaken til at boligsalget tar seg opp, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Salget av eneboliger og småhus ligger henholdsvis 6 og 17 prosent bak fjoråret.

I oktober lå byggingen av nye boliger 2 prosent lavere i enn samme måned i fjor. Hittil i år ligger igangsettingen 11 prosent lavere ved samme tidspunkt i fjor.

Nedgangen er størst for småhus med 24 prosent, mens det er bygget 14 prosent færre eneboliger og 4 prosent færre leiligheter hittil i år.

De siste 12 månedene er det solgt 26. 830 boliger. Dette er 4 prosent under nivået for et år siden. Samtidig er dette 11 prosent under nivået for et år siden.

– Salget av nye hytter og fritidsboliger ligger ved utgangen av oktober 2 prosent bak fjoråret, mens igangsettingen ligger 16 prosent bak fjoråret, avslutter Jæger.

(©NTB)