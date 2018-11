Eriksen Søreide om brexit: – Et godt stykke igjen

Innenriks

– Vi er veldig positive til alle tiltak som kan bidra til en ryddig og ordnet brexit. Men det er viktig å være klar over at avtalen først skal behandles i regjeringen, så skal den i Parlamentet. Allerede på de få timene som har gått siden det ble kjent at regjeringen skulle samles, har det blitt mobilisert mange motkrefter. Hva det har å si, vet vi ikke, sier Eriksen Søreide til NTB.

Tirsdag ble det kjent at Storbritannia er blitt enige med EU om en skilsmisseavtale. Den britiske regjeringen skal samles klokka 15 onsdag for å diskutere saken.

– Det utestående spørsmålet har vært irskegrensa. Det må være det de har funnet en form for løsning på som gjør at EU da har kunnet legge noe på bordet i fellesskap med Storbritannia, sier utenriksministeren.

Neste skritt

– Men det er klart at det er et godt stykke igjen. Mange tenker nok at alt er i orden om man blir enige om dette, men dette er bare utmeldingsavtalen. Det framtidige forholdet skal man begynne å forhandle om etterpå, sier hun.

Eriksen Søreide understreker at det beste og enkleste for Norge er at det blir en brexitavtale og ikke løsrivelse uten noen avtale. Det vil innlede en overgangsperiode hvor Norge kan forberede forholdet til et Storbritannia utenfor EU.

– Jobber kontinuerlig med brexit

I Stortinget onsdag ble Eriksen Søreide utfordret av Sigbjørn Gjelsvik (Sp), som etterlyste en strategi for å ivareta norske interesser i kjølvannet av brexit. Men Søreide mener Senterparti-politikerne bevisst har vendt det døve øret til når regjeringen har redegjort for dette.

– Er det noe vi jobber med kontinuerlig i hele regjeringen, så er det brexit. Alle departementene har på sine områder kartlagt hvilke avtaler vi har, hva som trengs hvis det blir no deal, og hva vi kan speile hvis det blir en avtale. Hele tiden i tett dialog med både britene og EU og våre partnere i EØS og EFTA, sier Søreide.

