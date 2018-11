Folkehelseministeren lover skolematsvar før påske

Innenriks

– Jeg ser ekstra på utfordringen i forhold til å utjevne sosiale forskjeller, sa Michaelsen i Stortingets spørretime onsdag.

Men opposisjonen er ikke overbevist om at dette er noe regjeringen vil satse på. Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol (Ap) viste til forskning og mener det er åpenbare gevinster ved å tilby et skolemåltid i løpet av dagen, både for folkehelsen og for barn særlig fra familier som har dårlig råd.

Kjersti Toppe (Sp) viste også til de sosiale helseforskjellene i Norge.

– Vi kan ikke bestemme hva folk spiser hjemme. Men vi kan bestemme at alle unger skal ha et sunt og godt måltid på skolen. Hva er grunnen til at regjeringen ikke gjør det?

– Vi har en plan, og vi har en god plan, svarte Michaelsen og viste nok en gang til folkehelsemeldingen.

(©NTB)