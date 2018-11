Forsvaret: – Tar tre uker å heve fregatten Helge Ingstad

Innenriks

I en pressemelding onsdag ettermiddag presiseres det at framdriften er avhengig av mange faktorer, blant annet sikkerheten til personell, værforhold, stabiliteten til skipet og miljøhensyn.

Fregatten ligger nesten under vann etter at flere stålvaiere røk tirsdag morgen. Ifølge Forsvaret går bergingsoperasjonen nå inn i en ny fase med planlegging og gjennomføringen av selve bergingen.

– Planen er å heise fartøyet gradvis opp og overføre det til en nedsenkbar lekter. Lekteren blir deretter slept til Haakonsvern for at fartøyet kan gjennomgås for å ta ut utstyr og foreta vurdering av skadeomfang, opplyser Forsvaret.

Det er det Trondheim-baserte selskapet BOA Management som har blitt tildelt bergingsoppdraget og de vil samarbeide med flere underleverandører med spesialkompetanse innen fagområdet.

Fordi skipet ikke ligger naturlig stabilt på grunn av bunnforholdene er det ifølge Forsvaret fremdeles en risiko for at fregatten kan skli ut på enda dypere vann, og det jobbes kontinuerlig med å sikre at fartøyet blir liggende stabilt.

