Høyre-representant mener French bør betale tilbake statens utgifter

Høyre-representanten har i en kronikk i Aftenposten ytret sin mening under overskriften «Joshua French bør takke Norge». Nå sier han til Aftenposten at French, sett i lys av at han dro på et risikofylt oppdrag, bør dekke deler av utgiftene staten hadde med å få ham hjem

– Det gir et galt signal dersom staten skal bruke fellesskapets midler på å hente ut folk som har brutt lokale lover, sier Erlend Larsen.

Pressetalsperson Frode Andersen i Utenriksdepartementet opplyser at det vurderes om og hvordan krav om refusjon knyttet til konsulære saker i utlandet kan fremmes.

Larsen understreker at hans poeng ikke er knyttet til French sin foredragsvirksomhet.

– Det er ikke snakk om hevn, men at en person har et eget ansvar for det han gjør, og den situasjonen han setter seg i. De to dro frivillig til Kongo på et privat risikofylt oppdrag, sier Larsen.

