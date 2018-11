Ikke medhold for lukkede dører i Jemtland-saken

Innenriks

Eidsivating lagmannsrett kom til samme slutning som Hedmarken tingrett hadde gjort tidligere. Før ankebehandlingen rettet også barnevernet i Ringsaker en anmodning der det bes om lukkede dører under avspillingen av guttenes forklaringer.

Kjennelsen fra lagmannsretten kom like før klokka 11.30 onsdag formiddag. Der slås det fast at det ikke er grunnlag for å lukke dørene og forkaster anken.

– Etter lagmannsrettens syn er hensynene som taler for offentlighet ved avspillingen av de tilrettelagte avhørene så vidt tungtveiende, at den ikke kan se at det er grunnlag i domstolloven § 125 for å lukke dørene, står det i kjennelsen.

Politiavhørene av ekteparets to mindreårige sønner er tatt opp på video og skulle etter planen spilles av tirsdag ettermiddag.

Guttenes bistandsadvokat, Inger Johanne Reiestad Hansen, delte derimot ikke den tiltalte farens begjæring om lukkede dører. Av kjennelsen går det fram at hun har snakket med barna om dette og at det ikke hadde vakt spesielle reaksjoner.

–I tillegg viser lagmannsretten til at den som ivaretar hensynet til barna i denne saken, den midlertidige vergen, ikke har sett behov for lukkede dører under avspillingen av forklaringene, vektlegger lagmannsretten.

Klokka 11.47 ble retten satt på nytt. Videoavhørene av guttene vil bli spilt av i løpet av ettermiddagen.

