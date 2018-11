Jemtland-saken: Ba sønnen lyve til politiet

Innenriks

– Jeg trodde pappa hadde skutt mamma, sa den da 13 år gamle gutten da han ble avhørt fire dager etter at faren var pågrepet for å drept ektefellen (36).

To ganger ble den da 13 år gamle sønnen avhørt på barnehuset i Hamar etter at Janne Jemtland ble borte i romjula i fjor. Første gangen var moren fremdeles savnet, men etter at faren den 12. januar var pågrepet og fortalte hvor liket av ektefellen var skjult, ba gutten om å få forklare seg en gang til.

Under avhøret fortalte gutten at han allerede drapsnatta fryktet at faren hadde drept moren. Han fortalte det til lillebroren sin, men ikke til noen andre. I dagene som fulgte oppførte faren seg rart og ved ett tilfelle ba han sønnen lyve og fortelle politiet at Janne Jemtland hadde blødd neseblod etter en skitur.

– Du vil vel ikke miste meg også, sa han. Jeg sa at jeg ikke egentlig ville miste noen, fortalte sønnen under avhøret.

Var våken

Sønnen skal ikke vitne under rettssaken mot den drapstiltalte faren, men avhørene blir spilt av i åpen rett etter at Eidsivating lagmannsrett onsdag avslo farens anke om å lukke dørene .

Mens foreldrene var på fest i Brumunddal den 28. desember i fjor og lillebroren var hos en barnevakt, skulle den eldste sønnen få være hjemme alene.

Han brukte kvelden på å spille og forklarte i avhøret at han hadde glemt tiden og derfor fremdeles var våken da foreldrene kom med drosje. Foreldrene kom hjem, og mens sønnen lå på rommet sitt hørte han foreldrene krangle.

Hørte smell

- Jeg hørte mamma rope "slipp meg, slipp meg", to ganger, så hører jeg noen detter ned trappa. Etter det hører jeg mamma roper "slipp meg", fortalte 13-åringen til avhøreren

- Etter at hun falt hørte jeg mamma skrike sånn rart, sånn at det svei i sjela. Så hørte jeg utgangsdøra gikk opp og så hørte jeg et høyt smell. Jeg ble redd og sendte henne en melding: Mamma!? Så tror jeg at jeg prøvde å ringe henne, sa gutten videre.

Fyrverkeri

– Det høye smellet var noe annet. Det var som om noen skjøt opp fyrverkeri, men uten at det kom noe etterpå. Jeg var ganske usikker på hva det var, sa gutten tidligere til avhøreren.

Etterpå hørte han faren måke den snødekte gårdsplassen med en traktor de hadde.

Etter smellet ble alt stille i huset . Gutten sier han ble usikker og følte han måtte sjekke hva som var skjedd. Han sto opp og gikk ut fra rommet. Der så han inn på morens soverom hvor det så ut som at en person kunne ligge under dyna, men uten at han så verken hender eller hår. I trappa møtte han faren, som var naken, og ba ham gå og legge seg.

