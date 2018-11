Rødgrønt flertall på ny meningsmåling

Innenriks

De tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV ville fått 86 mandater og flertall på Stortinget med tallene fra målingen som Opinion har laget for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I tillegg er Rødt inne med ni mandater og Miljøpartiet De Grønne (MDG) med ett mandat.

De fire partiene som forhandler om neste års statsbudsjett og sonderer om regjering - Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF - får en samlet oppslutning i målingen som tilsier 73 mandater.

Det er langt svakere enn gjennomsnittet av de tre målingene som er publisert i november før ANB-målingen. Men også her glipper flertallet for de borgerlige, med en samlet oppslutning som ifølge Poll of polls ville gitt 84 mandater, selv med både Venstre og KrF over sperregrensen.

Arbeiderpartiet går fram 1,7 prosentpoeng til 28,3 prosent. Det er det høyeste Opinion har målt Ap til siden valget i fjor høst.

Frp går mest tilbake og må med en oppslutning på 10,8 prosent (-2,2) se at Senterpartiet er landets tredje største parti med 11,9 prosent (-0,8).

Oppslutningen om de øvrige partiene ser slik ut med endringer fra oktober i parentes: Høyre 26,2 (+1,2), KrF 3,8 (-1,2), SV 6,0 (+0,1), Venstre 3,7 (+1,2), Rødt 4,9 (-0,2), MDG 3,3 (+0,1) og andre 1,1 (+0,2).

Målingen er basert på 950 intervjuer foretatt 6. - 12. november, altså etter KrFs ekstraordinære landsmøte. Samtlige endringer er innenfor feilmarginene.

