Forsto at faren hadde løyet om moren

Jemtland-parets yngste sønn var ikke hjemme i huset på Veldre i Brumunddal natt til 29. desember, natta da Janne Jemtland ble drept. Han kom tilbake til hjemmet dagen etter. Der ventet storebroren (13), som ennå ikke hadde våget å fortelle noen andre om hva han hørt av dramatikk da foreldrene kom hjem fra fest om natten. Lillebroren var den første som fikk høre hva storebroren trodde var skjedd.

I likhet med storebroren ble også tiåringen avhørt på Barnehuset i Hamar kort tid etter at Janne Jemtland ble funnet drept. Avhøret ble torsdag avspilt i Hedmarken tingrett.

I dagene etter at moren ble borte, håpet sønnene at moren skulle komme tilbake.

– Jeg fikk vite at mamma var borte, og at hun skulle på et møte. Pappa sa det. Så sa han at hun kommer tilbake. Pappa sa det hver eneste kveld, sa tiåringen, og la til at han etter hvert ikke trodde på faren fordi han mente faren tidligere hadde løyet til ham.

