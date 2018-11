Sønnen ble lettet over å få visshet om at moren var død

Innenriks

Janne Jemtland ble funnet drept og senket i Glomma 13. januar. Hun ble funnet dagen etter at ektemannen (47) var pågrepet og i avhør hadde fortalt hvor han hadde kastet liket. I 15 dager hadde ekteparets to sønner håpet at moren skulle komme tilbake, selv den eldste på 13 egentlig trodde moren var blitt drept.

– Jeg tenkte at mamma hadde en liten ferie eller at hun var blitt kidnappa, så fant jeg ut at pappa sto bak det, så ble jeg lei meg, sier gutten under det tredje avhøret politiet gjennomførte på Barnehuset i Hamar i februar.

– Men det var veldig godt å finne ut at hun var faktisk var død, legger han til.

Avhøret skjer en måned etter at faren ble varetektsfengslet, og 13-åringen er sammen med lillebroren på 10 år plassert fosterhjem. Som tidligere er gutten klar og flink til å svare avhøreren på de mange spørsmålene om hva som skjedde den natta moren hans, Janne Jemtland, ble drept.

Gutten var den eneste som var hjemme i huset da foreldrene kom hjem fra fest. Mens han lå våken på gutterommet hørte han lyder fra krangling, at noen falt ned trappa og et høyt smell. Etterpå ble stille, og mens 13-åringen gled inn og av søvnen, hørte han at noen måkte hele gårdsplassen fri for snø.

(©NTB)