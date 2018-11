Sametingsrepresentant anmeldte stalker etter flere år

Innenriks

Eira fortalte i «Studio Sápmi» til NRK Sápmi denne uka for første gang at hun har blitt forfulgt av to personer. Mens den ene var en ung mann som i en periode bodde i telt utenfor hjemmet hennes, er den andre mer aggressiv. Begge to dukket opp i livet hennes da hun ble rikskjendis etter å ha vært på Dagsrevyen.

– Den andre stalkeren er mer enn bare plagsom, sier Eira til iFinnmark. Hun legger til at hun måtte gå til politiet etter at personen hadde plaget henne i flere år.

– Det gikk på min sikkerhet løs. Familien min var så bekymret.

Hun forteller at hun måtte evakueres fra et folkemøte, på grunn av den eldre kvinnen. Andre ganger kom kvinnen kjørende forbi, rullet ned vinduet og ropte stygge ting.

Selv om saken er en pågående politisak, kommer kvinnen fortsatt med trusler mot Eira på Facebook.

– Hun vil meg tydeligvis ikke godt, for det er postinger med knivstikkervideoer. Denne kvinnen har skrevet brev til andre sametingsrepresentanter med påstander om meg, sier hun.

Lovverket mot alvorlig personforfølgelse, såkalt stalking, ble skjerpet sommeren 2016. Strafferammen er på inntil fire års fengsel.

