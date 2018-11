VG: Attentatsiktet norskiraner tilknyttet undertrykt minoritet

Innenriks

Avisen opplyser at 39-åringen oppsøkte den religiøse minoriteten ikke lenge etter at han kom til Norge. Baha'i-samfunnet blir systematisk utsatt for overgrep og trakassering av iranske myndigheter. Flere av VGs kilder sier han fremdeles var medlem av samfunnet, men ikke spesielt aktiv, da han ble pågrepet av det svenske sikkerhetspolitiet Säpo i Göteborg 21. oktober.

Besøkte ambassaden

Mannen har bodd i Norge de siste ti årene. Til tross for at han var medlem i Baha'i-samfunnet i Norge, har han vært velkommen på arrangementer i regi av den iranske ambassaden.

I mars feiret han persisk nyttår ved ambassaden i Oslo, med blant annet daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og Bahareh Letnes. Et annet fotografi VG har tilgang til, viser mannen sammen med Irans utenriksminister Javad Mohammad Zarif på et arrangement på Grand Hotel i regi av ambassaden i Oslo i juni 2016.

– Ikke kompatibelt

– Det er ikke kompatibelt. Baha'iene er en gruppe som er under massiv undertrykkelse, fordi de som styrer Iran har en inderlig overbevisning om at baha'ier ikke er fullverdige mennesker, sier den norsk-iranske menneskerettighetsaktivisten Mahmood Amiry-Moghaddam.

Baha'i-samfunnet i Norge ønsker ikke å kommentere saken.

Norskiraneren er siktet for å ha planlagt attentat mot tre medlemmer av den iranske opprørsgruppen ASMLA som er bosatt i Danmark. I tillegg er han mistenkt for å ha bånd til iransk etterretning. Torsdag i forrige uke ble varetektsfengslingen hans forlenget med fire uker.

