Barnevernspsykiater ber om mildere straff i overgrepssak

Innenriks

I Borgarting lagmannsrett torsdag ba mannen om å slippe å sitte i fengsel i mer enn to måneder, av hensyn til sine to mindreårige barn som han er eneforsørger for, skriver Dagbladet.

– Barna er tett knyttet til hverandre, og det er de som blir skadelidende ved å bo hvert sitt sted hvis far må i fengsel. Det kan jeg dokumentere gjennom saker fra eget arbeid, sa mannen i 50-årene i lagmannsretten.

Barne- og ungdomspsykiateren, som har vært sakkyndig i barnevernssaker, er vurdert av flere nemnder og fagfolk for sin egen farsrolle etter at saken ble avdekket for snart to år siden, men ingen av instansene konkluderte med at han ikke er egnet som far eller at han har forgrepet seg på dem på noe vis.

Aktor, politiadvokat Hilde Hermanrud Strand, opprettholdt sin påstand om straff.

– Dømte har den aller beste mulighet for å forstå hva barn utsettes for med de handlingene han er dømt for, sa politiadvokaten.

Mannen har innrømmet straffskyld. Dommen i ankesaken om straffutmålingen kommer neste fredag.

