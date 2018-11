Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen som skjedde i Osterhaus gate klokken 0.40.

– Mannen er kjørt til sykehuset med alvorlige skader. Jeg vet ikke per nå om det er kritisk eller livstruende, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB like over klokken 1.

Politiet er på stedet med flere patruljer og jakter tre eller fire mistenkte som løp fra stedet da politiet ankom.

(©NTB)