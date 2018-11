Innenriks

Eldre leser flere nettaviser om dagen enn de yngste. Selv om nettavisene styrker seg som nyhetskilde, så er abonnement på aviser og nettaviser på sjuendeplass over vanligste abonnementene norske husstander oppgir å betale for.

Det kommer fram i Deloittes årlige medieundersøkelse, som omhandler norske forbrukeres medievaner. Undersøkelsen er gjennomført for sjette gang i år.

Flere sier de vil betale

Mens nettavisene blir en viktigere nyhetskilde for nordmenn, øker også betalingsvilligheten. 17 prosent oppgir at de er villige til å betale for nyheter på nett i 2018 – det er 10 prosentpoeng mer enn i 2014.

– Det er faktisk en ganske stor økning, og betalingsvilligheten i Norge for digitale nyheter generelt er relativt unikt i Europa. Mediebransjen har klart å venne brukerne til å begynne å betale, sier Joachim Gullaksen, partner i Deloitte Norge.

De spurte oppgir at betalingsvilligheten er størst for innenriks (57 prosent), siste nytt (53 prosent) og utenriks (50 prosent). Helse, kunst og kultur, og underholdning og sladder er det færrest er villige til å betale for.

Samtidig kommer det fram at nordmenn er mindre aktive i sosiale medier enn før. Vi stoler mindre på innhold i de sosiale kanalene, og vi liker, deler og kommenterer mindre i sosiale medier enn tidligere

Totalt for alle aldersgrupper er den tredje hyppigste aktiviteten i sosiale medier «få nyhetsoppdateringer» (54 prosent) – etter «sende meldinger» (58 prosent) og «lese innlegg fra venner» (66 prosent).

Viktig for ungdom

Sosiale medier er nå den viktigste nyhetskilden for ungdom mellom 14 og 20 år i 2018.

82 prosent av de yngste sjekker sosiale medier daglig, mens 40 prosent av de eldste gjør det samme. 57 prosent oppgir at de oppdager falske nyheter ofte eller av og til, men av disse igjen er det bare 16 prosent som rapporterer det. Halvparten stoler ikke på innhold distribuert i sosiale medier, inkludert nyheter.

– Det ser ut som om vi trekker oss noe tilbake fra aktiv deltakelse på sosiale medier, selv om vi fremdeles er til stede, sier Gullaksen.

2.021 nordmenn har svart på undersøkelsen på nett i 2018. Undersøkelsen er utført av YouGov.

(©NTB)