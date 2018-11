Politiet får tilgang til veivesen-registre

Innenriks

– Tilgang til informasjon fra disse registrene kan være avgjørende for et effektivt politiarbeid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Fredag la regjeringen fram et lovforslag for Stortinget om endringer i ulike forskrifter i veitrafikkloven. I tillegg til å gi rettslig grunnlag for innhenting av personopplysninger på veitrafikkområdet, innebærer forslaget at politiet får tilgang til opplysninger fra motorvogn-, førerkort-, samt bilde- og signaturregisteret til formål også utenfor veitrafikkloven.

(©NTB)