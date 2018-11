Økt ungdomsvold mot politiet i Oslo

Innenriks

– Mine tillitsvalgte rapporterer at det er et økende problem at ungdom fra 18 år og nedover tyr til vold mot politiet, sier leder Kristin Aga i Oslo Politiforening til Dagbladet.

Hun viser blant annet til et tilfelle onsdag, hvor en kvinnelig politibetjent ble tatt kvelertak på da hun forsøkte å stanse en slåsskamp mellom elever på Lambertseter ungdomsskole.

– Når en 14-åring tar kvelertak på politiet bør det være et signal på at hele samfunnet bør stoppe opp og gjøre noen refleksjoner. Da er terskelen brutt, og det hjelper ikke lenger å forebygge, mener Aga.

Politilederen ber foreldrene komme på banen.

– Det vi ser er at det er en økende tendens til at de blir yngre og yngre, og da må det være noe som svikter et sted, sier hun og tilføyer at vold mot politiet, også begått av mindreårige, må få konsekvenser og følges opp.

(©NTB)