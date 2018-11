Jan Helge Andersen bryter tausheten – kommer med nye opplysninger i Baneheia-saken

Innenriks

Kristiansens meddømte i Baneheia-saken, Jan Helge Andersen, velger nå for første gang siden han fikk dommen på 19 års fengsel å bryte sin selvpålagte taushet. Andersen avfeier beskyldningene som Viggo Kristiansen og hans støttespillere retter mot ham som helt usannsynlige og «tullprat», ifølge TV 2, og kommer med noen nye opplysninger som ikke tidligere har vært framme.

I skriftlige svar på 14 spørsmål som TV 2 har stilt ham, skriver Andersen at han passet på den minste jenta mens Kristiansen begikk ugjerningene. Det har han ikke forklart før, verken i politiavhør eller i retten. Han har forklart at han satt med ryggen til, men derimot ikke at han passet på den yngste av jentene, ifølge kanalen.

Andersen kaster også noe lys over hva de to tidligere kameratene gjorde i dagene før drapene, og at de blant annet gikk en spesiell sti i Baneheia.

– Null verdi

Faren til Andersen hevder dessuten at han overhørte en kort samtale mellom de to tidligere kameratene denne sommeren, da Kristiansen sa at «hvis du tilstår, Jan Helge, så kommer jeg til å nekte resten av mitt liv og legge all skyld på deg». Faren husker ikke om han fortalte politiet om hva han skal ha hørt.

– Jeg tenkte ikke over det da, men da de ble pågrepet, så kom jeg på det, sier faren til TV 2 på spørsmål om hvilke tanker han gjorde seg da han hørte uttalelsen.

Advokat Arvid Sjødin mener de nye opplysningene har «en verdi lik null» og spør hvorfor ikke Andersen og faren kom med disse opplysningene da saken ble etterforsket og senere ført for retten.

– Dette viser bare hvor dårlig troverdighet Jan Helge Andersen har, når han kommer med nye opplysninger så mange år senere. Dette er jo opplysninger som ville ha vært av stor betydning da saken gikk for retten, sier Sjødin til NTB.

Venter gjenopptakelse

Han poengterer at uttalelsene kommer bare et par måneder før man kan vente en avgjørelse på Kristiansens gjenopptakelsesbegjæring, og må forstås i lys av dette. Slik Kristiansens støttespillere tolker bevisbildet og nye analyser av mobilspor og biologiske funn, har Kristiansen alibi på drapstidspunktet og kan derfor ikke ha gjort det han er dømt til 21 års forvaring for.

– De burde ha kommet med dette i politiavhør for snart tjue år siden, eller da saken gikk for retten. I dag har de ingen verdi, sier Sjødin.

Gjenopptakelseskommisjonen har varslet at Kristiansens sjette begjæring ikke blir behandlet før over nyttår.

(©NTB)