Mann døde av kreft – alternativ behandler dømt

Innenriks

I tillegg til den betingede dommen må mannen ut med en bot på 50.000 kroner, skriver Dagbladet

En 67 år gammel mann fra Hedmark fikk påvist ondartet kreft i leggen 26. juni i 2013. Legene på sykehuset sa at det var gode muligheter for å bli frisk, men få dager senere takket mannen nei til videre behandling på Radiumhospitalet. Da hadde han snakket med den alternative behandleren på telefon og blitt fortalt at han ikke hadde kreft, men en forkalkning.

Ifølge tiltalen tok Stange-mannen imot såkalt «resonansterapi» via telefon og et par personlige møter med den tiltalte behandleren. Men etter hvert fikk han stadig større smerter, og i juni 2014 døde han av kreftsykdommen.

Den alternative behandleren var tiltalt for brudd på lov om alternativ behandling – for å ha behandlet alvorlig sykdom uten å være helsepersonell. Han nektet straffskyld i politiavhør. Den opprinnelig tyske Sverige-bosatte 62-åringen dukket ikke opp i retten da hovedforhandlingen ble avviklet i forrige måned. Forsvarer Hans-Jørgen Andersen førte saken for ham, uten noensinne å ha møtt eller engang snakket med klienten.

67-åringens datter sier hun er glad for dommen.

– Jeg er først og fremst fornøyd med at det ble en dom i saken, at tiltalte ikke ble frifunnet. Det betyr mye for oss at vi ble trodd, for veien har vært lang, sier hun til Dagbladet.

(©NTB)