Rapport: Stor økning for Sp blant bøndene

Siden første undersøkelse i 2002 har oppslutningen til Senterpartiet blant norske bønder nesten doblet seg, fra 35 prosent da til 65 prosent i 2018, skriver Nationen.

Det er Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning, som annethvert år siden 2002 har gjennomført undersøkelsen.

Forskerne bak rapporten trekker blant annet fram regionreform, politi, ulvedebatter og at Sp har utfordret EØS og handlingsrommet i WTO som mulige årsaker til den økte oppslutningen.

– Økningen har vært spesielt stor de siste fire rundene av undersøkelsen, der delen som ville stemt Senterpartiet, har økt fra 45 prosent i 2012 til i overkant av 65 prosent i 2018, opplyser forskerne.

Videre analyser viser at oppslutningen er større for fulltidsbønder enn for bønder som har arbeid utenfor gården.

Spørsmålet som ble stilt bøndene var «dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilken parti ville du stemt på?".

Ingen andre partier har hatt en nevneverdig framgang siden i 2012, og de fleste partiene har gått ned. Samtidig er langt færre nå usikre på hva de skulle stemt, fra 19 prosent i 2012 til 9 i år.

