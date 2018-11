Siv Jensen vil ikke legge fram kvitteringer for hytteoppussing

Innenriks

Statsråden har fått kritikk for at hun leier en 50 kvadratmeter stor hytte av milliardær Johan H. Andresen i Oslofjorden for bare 40.000 kroner i året. Gavepåstandene har Jensen avfeid med at hun selv pusser opp hytta. Hun ønsker imidlertid ikke å beløpsfeste oppussingen, skriver E24.

– Det er min sak hva jeg bruker mine penger på og om jeg har valgt panel som koster 100 eller 500 kroner per meter, sier Jensen til nettstedet.

Det er av samme grunn uaktuelt å etterkomme eventuelle forespørsler fra Stortinget om å legge fram kvitteringene for utgiftene, mener Jensen.

– Jeg er opptatt av å opptre ryddig og korrekt, og vise åpenhet. Det har jeg gjort. Samtidig mener jeg at selv statsråder har rett på privatliv. Innkjøp av materialer, maling og så videre er belastet min private økonomi.

Johan H. Andresen ble av Jensen i 2014 oppnevnt som leder av Etikkrådet, som rådgir regjeringen i spørsmålet om investeringer i oljefondet. Jensen avviser at dette skulle være problematisk.

Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at hytta ble utrustet med nytt bad, kjøkken og peis i forbindelse med Jensens overtakelse. Jensen opplyser til E24 at hun blant annet har malt tak, vinduer og vegger i hytta.

(©NTB)