Rød listetopp i Vestland KrF

Innenriks

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten KrF viser meg ved å gi meg førsteplassen på Vestland fylke sin valgliste, sier listetopp Brosvik i en pressemelding etter at det ble kjent at hun skal lede det nye fylkeslaget til Hordaland og Sogn og Fjordane, Vestlandet KrF.

– Målet mitt er å være en samlende og inkluderende gruppeleder, der fylkes- og kommunepolitikere spiller hverandre gode, tilføyer hun.

Fredag ble det kjent at den blå toppkandidaten Beate Husa valgte å trekke seg fra fylkestingslisten. En beslutning hun begrunnet med at det for henne og partiet ville være krevende med en kampvotering om førsteplassen.

– Det blir for krevende for meg personlig, og for KrF vil det bare befeste det som mediene ønsker å framstille som en dyp splittelse, sa hun til Dagen.

Dermed åpnet det seg for Sogn og Fjordanes Trude Brosvik fra Gulen.

Bak Borsvik følger Tor André Ljosland fra Bergen og Kristina Vaktskjold Hamre fra Alver.

(©NTB)