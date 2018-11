Solberg bekrefter at regjeringssamtaler med KrF pågår

Innenriks

– Det jeg kan si er at vi møtes. Det er hyggelige og konstruktive samtaler, men vi er kun i startfasen. Først skal vi få på plass et budsjett. Uansett vil jeg ikke spekulere i hvordan sluttresultatet blir, sa Solberg da hun innledet Høyres sentralstyremøte søndag ettermiddag.

Statsministeren understreket at en utvidelse av regjeringen forutsetter at alle fire partier kan stå inne for det.

– Veien dit er brolagt med forhandlinger, kompromisser og krevende diskusjoner, la hun til.

Hun mente at spenningen i norsk politikk fram mot KrFs veivalg 2. november, der et knapt flertall sa ja til å undersøke mulighetene for å gå inn i regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre – vil fortsette også i de neste ukene.

– Det har vært spennende og spesielt. Også de neste ukene blir spennende. Forhåpentligvis får landet en ny ikke-sosialistisk flertallsregjering, sa Solberg.

