Dette skjer i dag

Innenriks

Ny uke med brexitstrid

Statsminister Theresa May er under hardt press fra Parlamentet og eget parti. Fra og med mandag venter nok en tøff uke for May, som i helgen gikk ut i flere medier og forsvarte brexitutkastet hun presenterte forrige uke.

21. november er det spørretime i Underhuset i Parlamentet, og 25. november er det toppmøte i EU. Parlamentets avstemningen om brexitavtalen kommer trolig første halvdel av desember.

Budsjettforhandlingene fortsetter

Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF fortsetter etter planen mandag.

KrF sa søndag at de tar en pause fra forhandlingene for å avklare smertegrenser og standpunker innad i eget parti. Partiets stortingsgruppe skal konsulteres før budsjettforhandlingene med regjeringspartiene kan fortsette en eller annen gang i løpet av mandag.

Kjønnsbalanse-tiltak lanseres

Mandag inviterer likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Topplederkonferanse #2 om kjønnsbalanse i toppledelsen i næringslivet.

På møtet vil statsrådene presentere flere konkrete tiltak selskapene kan benytte seg av i arbeidet med å øke kvinneandelen på toppen av næringslivet.

OPCW-møte for å diskutere nytt regelverk

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) i Haag møtes for å diskutere organisasjonens nye regelverk for å tillegge parter skyld for angrep.

OPCW-sjef Fernando Arias holder åpningstalen.

Russlands president Vladimir Putin besøker Tyrkia

Putin møter president Recep Tayyip Erdogan i forbindelse med en markering om at deler av rørledningsprosjektet TurkStream er klart. Avtalen mellom Russland og Tyrkia ble signert i 2016.

Rørledningen skal ligge på bunnen av Svartehavet og skal stå klart til bruk innen 2019.

