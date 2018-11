Jeger- og fiskerforbundet vil ha lisensfelling i ulvesonen

Innenriks

«Når det vedtatte bestandsmålet er nådd og forpliktelsene og vilkårene for felling er oppfylt, må det åpnes for lisensfelling også innenfor ulvesonen», skriver forbundet i en pressemelding sendt ut i forbindelse med at det ble holdt landsmøte i helgen.

NJFF skriver at rovviltnemndene i ulvesonen i juni fattet vedtak om lisensfelling av tre flokker i ulvesonen. Det er Klima- og miljødepartementet som har siste ord i saken og forbundet «forutsetter at (...) statsråd Ola Elvestuen bruker det handlingsrommet lovverket gir for å fatte vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen».

Forbundets fylkeslag i Akershus, Østfold og Hedmark «har lagt ned en stor arbeidsinnsats» etter vedtaket i rovviltnemndene «for å etablere en velfungerende organisering av kommende lisensfelling», heter det videre i søndagens pressemelding.

