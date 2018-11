Mann dømt til ett års fengsel for forfølgelse av ekskjæreste

Innenriks

Mannen nekter for at han noen gang har plaget eller truet sin tidligere kjæreste, skriver Stavanger Aftenblad.

Kontaktforbudet gjelder i fire år. I to av disse årene forbys 48-åringen å oppholde seg i flere geografiske områder, blant annet i Stavanger og i Sandnes.

Mannen er også dømt til å betale 8.000 kroner i bot, 75.000 kroner i oppreisningserstatning samt i overkant av 7.000 kroner i erstatning for skader på bilen til ekskjæresten.

Ifølge dommen var de to kjærester fram til januar i fjor. De har ulike forklaringer om hva bruddet skyldtes. Mannen sa i retten at det var han som gjorde det slutt fordi han trengte ro. Kvinnen forklarte at hun gjorde det slutt blant annet fordi hun oppdaget at tiltalte tok penger av henne.

48-åringen skal ha startet stalkingen kort tid etter bruddet. Den siste hendelsen som er nevnt i dommen skjedde nærmere ett år etter, 5. desember i fjor, da han forsøkte å komme seg inn i bilen hennes.

I retten forklarte kvinnen at han lyste inn i leiligheten hennes med lommelykt. Alt lys var av, nettopp fordi hun ikke ville at han skulle se henne. Hun skal da ha lagt seg ned på gulvet og ålt seg bort til badet. «Hun var redd for å åpne kjøleskapet slik at lyset i dette skulle avsløre at hun var hjemme», heter det i dommen.

