Rimfrost tok første stikk i patentstrid mot Aker BioMarine

Innenriks

Dermed har Rimfrost vunnet «rettssaken om rettssaken», det vil si striden om hvilken domstol som skal behandle søksmålet, skriver Dagens Næringsliv.

– Aker BioMarine har forsinket behandlingen av rettssaken i snart ett år med sitt krav om at den skal behandles i Oslo. Høyesterett er den tredje rettsinstansen som har sagt at saken hører hjemme hos tingretten i Volda, og vi ser fram til at saken nå endelig kommer opp, sier Rimfrosts advokat Ronny Lund i en melding.

Det pågår en bitter strid mellom de to selskapene om den patentbeskyttede teknologien på krilltråleren «Juvel», som ble tvangssolgt da Emerald Fisheries gikk konkurs. Rimfrost eide krillrederiet og mener de også eide patentene. Aker-selskapet mener patentene fulgte med på tvangssalget.

Mens Rimfrost ser på kjennelsen i Høyesterett som en seier, hevder Aker BioMarine at den er udramatisk for dem.

– Patentlovens vernetingsregler var ikke klare i vår sak, og vi ønsket en rettslig avklaring for å sikre at saken ble innledet på en korrekt måte, sier kommunikasjonsdirektør Katrin Berntsen.

Hun sier selskapet ser fram til behandling i Søre Sunnmøre tingrett.

