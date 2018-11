Innenriks

Skatteinngangen som er omtalt i Finansavisen er beregnet før oljeprisen falt i november, men tross dette er det lite trolig at inntektene for hele året blir mindre enn Finansdepartementets anslag for statsbudsjettet, skriver avisen.

For bedrifter utenfor oljesektoren har skatteinngangen gått ned 6 milliarder kroner i årets ti første måneder.

Personbeskatningen, som står for 78 prosent av totalen, har i år vokst med 3,9 prosent.

