Equinor investerer i regnskog

Satsingen kan starte allerede neste år.

– De viktigste klimatiltakene for Equinor vil fortsatt være å redusere utslippene fra vår produksjon av olje og gass, og betydelig vekst innen fornybar energi. Men for å begrense de menneskeskapte klimaendringene må vi alle gjøre mer, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor. Han opplyser at satsingen sannsynligvis begynner i løpet av 2019.

Redusert avskoging vil kutte i utslippene tilsvarende det Equinor i dag slipper ut i områder der de verken må betale CO2-avgifter eller omfattes av et kvotesystem, ifølge E24. Equinors samlede CO2-utslipp fra egenoperert virksomhet lå i fjor på 14,9 millioner tonn. En million tonn skal kuttes, noe som vil tilsvare mellom 42 og 84 millioner kroner årlig.

Kunngjøringen av satsingen skjedde i forbindelse med Equinors høstkonferanse i Oslo tirsdag formiddag. Til stede var også statsminister Erna Solberg (H) og klimasjef Patricia Espinosa i FN.

– Jeg ønsker å takke Equinor for de gode nyhetene denne morgenen. Jeg roser dere for dette initiativet, og så håper jeg andre selskaper følger eksempelet. Vi må alle trappe opp klimatiltakene om vi skal kunne klare å nå målene fra Parisavtalen, sa statsministeren i sin tale på konferansen.

Norge har støttet kampen mot avskoging siden 2008 med rundt 23 milliarder kroner, og skal fortsette dette arbeidet fram mot 2030.

