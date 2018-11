Klassekampen: Rogaland KrF velger Ropstad foran Bollestad

Innenriks

Bollestad er første nestleder, og dersom Knut Arild Hareide går av, er det hun som blir konstituert fram til landsmøtet velger en ny partileder, skriver avisen.

Mandag gikk fristen ut for fylkeslagene til å komme med innspill til valgkomiteen, og Klassekampen mener å vite at Bollestads hjemfylke har satt partiets andre nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, på topp før fylkesstyret diskuterte saken. Forslaget om Ropstad kommer med forbehold om at Hareide går av og ikke lenger er aktuell.

Rogaland KrF har Bollestad på andreplass og deretter tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen. Sistnevnte trekkes fram av flere etter VGs avsløring om maktspillet dagens nestledere drev i forkant av det ekstraordinære landsmøtet der partiet valgte retning. KrF gikk som kjent til høyre, i tråd med det nestlederne ønsket, men mot partileder Hareides anbefaling.

– Vi har spilt inn Hans Olav Syversen som ny leder. Han er mest samlende. KrF trenger en leder som alle kan oppleve som sin egen, sier fylkesleder Beate Bondevik Lie i Sogn og Fjordane KrF til avisen.

Også lederne i Hedmark og Akershus ser på Syversen som en god kandidat.

