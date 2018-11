Kvinne dømt for mishandling av datteren

Innenriks

En kvinne i 40-årene fra Romerriket møtte nylig i Øvre Romerike tingrett, tiltalt for å ha mishandlet datteren jevnlig fra 2006 til 2016. Ifølge tiltalen skal mishandlingen ha skjedd ved at hun slo henne med flat hånd på kroppen og i hodet, i tillegg til trusler om voldsbruk.

Romerikes blad skriver at saken startet i januar 2016, da datteren gikk i fjerde klasse. Hun fortalte sin kontaktlærer at hun ble slått hjemme av sin mor. Barnevernstjenesten ble varslet, men anmeldte først forholdet til politiet i desember samme år.

Kvinnen forklarte i retten at datteren var et vanskelig barn, og at hun derfor benyttet slag med flat hånd for å få henne til å bli en god person. Den tiltalte kvinnen forklarte retten at hun ikke slo hardt, og at slagene kom mens de to kranglet. Hun fortalte også at det er vanlig å slå barn for å oppdra dem i hennes hjemland.

Retten finner det hevet over tvil at tiltalte ved gjentatte anledninger mishandlet sin datter. I et tilfelle finner retten det bevist at kvinnen slo datteren i ansiktet.

I dommen heter det at jenta var redd sin mor og ofte ikke ville være hjemme alene med henne. Flere ganger ventet datteren med å gå hjem til faren hennes kom. Hun ventet ved en bensinstasjon i tiden fra skoleslutt til faren var ferdig på arbeid.

Tingretten fastsatte straffen til åtte måneders fengsel. I tillegg må kvinnen betale 60.000 kroner i oppreisningserstatning.

