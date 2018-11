Predikant: – Visste ikke at barnehjem var stengt

Innenriks

Stiftelsestilsynet har opprettet sak mot Pedersen og stiftelsen Misjonen Jesus Leger etter at VG avslørte at de samlet inn store summer til ikke-eksisterende prosjekter. Til Fædrelandsvennen sier Pedersen at han ikke visste at barna hadde flyttet.

– Vi må være mer forsiktige og sjekke mer. Så det er klart at denne saken har lært oss noe. Og det tar vi med oss når vi nå fortsetter å støtte en annen stiftelse i India, sier evangelisten.

Han sier han oppfattet det sånn at to av barnehjemmene var i drift, mens det viste seg at ett var nedlagt og et annet bare ble brukt til leksehjelp. Ifølge Pedersen var det først etter at VG tok fatt i saken at han fikk vite at barnehjemmene hadde stått tomme i tre år.

– Vi trodde at det gikk bra og at det var barn der. Vi har stolt på folk, og vi fikk til stadighet bilder av utbyggingen.

Pedersen sier han nylig fikk forklart at barnehjemmene ble stengt fordi de ble regnet som utrygge.

– De må gjerne granske oss. Vi har veldig god samvittighet, sier Pedersen om tilsynssaken som er åpnet.

(©NTB)