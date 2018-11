Sanner: HRS får likevel ikke tilbake støtten i statsbudsjettet

Innenriks

Frp-leder og finansminister har tidligere sagt at kuttet på 500.000 kroner vil bli rettet opp i forbindelse med budsjettinnstillingen, men Høyre-statsråd Sanner skriver på Twitter mandag kveld at det ikke vil skje.

Pengene skal i stedet hentes inn i forbindelse med «regnskapet» for 2018, skriver VG.

Kunnskaps- og integreringsminister Sanner varsler samtidig at den aktuelle posten blir overført til Justisdepartementet i forbindelse med vårens behandling av revidert nasjonalbudsjett. Det innebærer ifølge VG at overføringen vil bli gjenstand for nye forhandlinger med KrF og Venstre neste år.

Høyre-statsråden har ikke svart på VGs henvendelser etter at han la ut Twitter-meldingen.

