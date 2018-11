Utenriks- og forsvarskomiteen orientert om fregattforliset

Innenriks

Fregatten havarerte etter å ha kollidert med et fullastet tankskip for snart to uker siden. Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen fikk tirsdag ettermiddag en orientering av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen om forliset av det høyteknologiske marinefartøyet.

– Vi har gitt den informasjonen som har vært offentlig, til komiteen. Vi har fortalt om prosedyrene ved denne typen ulykker og diskutert litt rundt dette og snakket om hvordan vi ivaretar personell og mannskap og slike ting, sier Bakke-Jensen.

– Ta lærdom

På spørsmål fra pressen om hva det var som forårsaket forliset, svarte han:

– Det vet vi ikke. Det skal Havarikommisjonen avdekke, sier Bakke-Jensen og peker på at det av rettssikkerhetshensyn er kommisjonens oppgave å komme så nær en objektiv sannhet som mulig.

– For oss akkurat nå handler det om å ta lærdom av ulykken. Vi har lært veldig mye. Men det er viktig at vi holder oss tilbake og lar Havarikommisjonen få det arbeidsrommet de skal ha, sier forsvarsministeren og peker på at et stort apparat i Sjøforsvaret er i ferd med å gjennomgå rutiner og prosedyrer.

– Hva vet dere om mulige årsaker?

– Forsvaret har levert alt materiell om saken til Havarikommisjonen. Det er de som kan svare på dette, sier Bakke-Jensen som sier han ikke er utålmodig etter å få svar på hvorfor en fregatt til drøyt 4 milliarder kroner nå ligger under vann.

Har ett år på seg

Havarikommisjonen har nå ett år på seg til å komme med sin rapport, opplyser Bakke-Jensen.

– Men det er ingenting som hindrer dem i å komme med den fortere, sier han.

Helge Ingstad hadde deltatt på øvelsen Trident Juncture utenfor kysten av Trøndelag og var på vei tilbake til basen på Haakonsvern i Bergen da ulykken skjedde. Også politiet etterforsker saken for å se om det kan finnes eventuelle straffbare forhold.

Forsvarssjefen understreker at ulykken har bidratt til å skjerpe årvåkenheten.

– Vi kan ikke trekke noen lærdommer av denne hendelsen direkte, men bare det at den har funnet sted, skjerper årvåkenheten hos alle på hvordan rutinene praktiseres, sier Bruun-Hanssen.

(©NTB)