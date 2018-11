Norges største bitcoinselskap må trolig stanse driften etter budsjettavtale

Innenriks

Selskapet driver landets største bitcoinsenter ifølge Dagens Næringsliv, og ble tatt på sengen av budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene tirsdag kveld. Den fastslår at datasentre som produserer kryptovaluta, må betale normal elavgift.

– Dette kom som et sjokk, så vi må vurdere hva som skjer videre. Vi kan ikke ha 40 ansatte hvis vi ikke har inntekter. Etter all sannsynlighet mister en del ansatte jobben, sier Hagesæter til DN.

Datasentre har i dag samme rabatt som annen kraftkrevende industri. Det innebærer at de som har en kapasitet på mer enn 0,5 megawatt, betaler 0,48 øre i avgift per kilowattime, i stedet for 16,58 øre.

– Vi hadde kanskje noen få øre i margin, og nå får i plutselig avgift på 16,58 øre. Det sier seg selv at det blir ulønnsomt, sier Hagesæter.

Den største kunden selskapet har er et stort japansk teknologiselskap.

– Et av fortrinnene våre er at vi er et forutsigbart land med et stabilt politisk system. Det er det vi har forklart til våre asiatiske kunder. Vi har sagt det ikke skjer endringer over natten og at det er gode prosesser der alle aktørene blir hørt. Så skjer det her, sier han.

– Nei til inntekter og jobber

IKT-Norge har reagert kraftig på beslutningen om å kutte subsidiene.

– Dette er sjokkerende! Her har budsjettkameratene endret rammevilkår uten drøfting, høring eller dialog med bransjen. Norge scorer høyt på rankinger over politisk stabilitet og forutsigbare rammevilkår, men nå spiller regjeringen hasard med denne troverdigheten, sier IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva i en pressemelding.

– Konsekvensen av dette vil jage kryptovaluta-minerne til Sverige og Danmark. Kraft må vi fortsatt levere til disse sentrene innenfor det nordiske kraftmarkedet. Vi sier bare nei til inntekter og jobber i mange kommuner i Norge. Vi kan bare håpe at politikerne forstår at energikrevende databehandling er noe av det vi skal leve av i framtida, legger han til.

– Mye energi og store utslipp

Flere har den siste tiden reagert på at «fabrikker» som fremstiller bitcoin og annen kryptovaluta nyter godt av avgiftslettelser.

– Norge kan ikke fortsette å gi enorme avgiftslettelser til den skitneste formen for kryptovalutaproduksjon som bitcoin. Det krever enormt mye energi og gir store utslipp av klimagasser globalt, sa stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til NTB nylig, etter at Skattedirektoratet hadde utredet om det er mulig og hensiktsmessig å avgrense avgiftsfritaket for utvinning av kryptovaluta.

Utredningen ble gjort på oppdrag fra Finansdepartementet, og konklusjonen var at dette kunne gjennomføres. Tirsdag ble det tatt inn i budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene, og avgiftsfordelen forsvinner ved nyttår.

(©NTB)