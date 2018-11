Wara: Hundeaksjon mot skoleelever krever mistanke

Innenriks

Venstres stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad stilte justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) et skriftlig spørsmål om hvorvidt aksjonen ved Flora videregående skole var lovlig, skriver Bergens Tidende.

Ti politibetjenter, fire politistudenter og to narkotikahunder deltok i det som skulle være en forebyggende aksjon. Etter at hundene markerte, ble to 18 år gamle elever pågrepet. De hadde ikke narkotika på seg, men erkjente ifølge politiet senere at de hadde hatt det.

Grimstad ville vite om politiet kunne gjennomføre et slikt søk uten «kvalifisert mistanke om straffbare forhold». Han viser også til at justisdepartementet i 2013 ba politiet slutte med hundeaksjoner på skoler

Wara skriver i sitt svar at søk rettet mot elever og deres eiendeler «krever et hjemmelsgrunnlag uavhengig av om det skjer som ledd i etterforskning eller forebygging», og at det dette igjen forutsetter kvalifisert mistanke. Skolen kan samtykke til søk på skolens område, men «elever og deres eiendeler bør holdes atskilt fra slike søk», skriver Frp-statsråden.

Politiet i Sogn og Fjordane skal slutte å bruke politihunder på forebyggende skolemøter.

(©NTB)