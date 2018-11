15 års fengsel for vold og voldtekt

Innenriks

Han dømmes også til å betale over 2,5 millioner kroner i erstatning til kona og barna, skriver Bergens Tidende. Aktor, statsadvokat Benedikte Høgseth, la ned påstand om 19 års fengsel.

– Dette er en ekstremt alvorlig sak. Hun kom til Norge i 1997 og har levd under streng kontroll av tiltalte, isolert fra omverdenen og med vold og voldtekter i 19 år, sa konas bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre Meyer da saken startet.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld og mente saken var oppblåst.

I straffeutmålingen legges det vekt på at familievolden som han dømmes for, har vært grov, har vart over flere år og har gått ut over mange.

Ifølge dommen forbys mannen også på ubestemt tid å oppsøke eller på noen som helst måte, selv eller via andre, å ta kontakt med kona og barna.

– Han fortalte at han er av den oppfatning at han har rett til å ha sex med sin kone, uavhengig av hva hun selv vil. Det kan ikke være tvilsomt at tiltalte har forstått at det var hans trusler, tvang eller vold som gjorde at han kunne gjennomføre samleie med henne, sa Høgseth i sin prosedyre.

Høgseth viste også til at mannen skal ha utsatt en av døtrene sine for vold og voldtekter i 14 år. Overgrepene skal ha startet da datteren var rundt åtte år.

Mannens forsvarer, advokat Johan Eide, la ned påstand om frifinnelse.

– Han har ikke erkjent straffskyld. Han mener datteren står bak dette, og at det er hun som har iscenesatt alt. Han mener også at hun har påvirket hele familien for å få vekk faren, sa han i sin prosedyre.

(©NTB)