Bevisførselen ferdig i Jemtland-saken

Torsdag formiddag avsluttet tingretten bevisførselen i saken etter drapet i Brumunddal i desember i fjor. Etter to uker i retten mener påtalemyndigheten at domstolen har tilstrekkelig grunnlag for å danne seg en mening om saken.

Janne Jemtland ble drept om natta 29. desember i fjor. Ektemannen sier det oppsto en krangel mellom dem og at kona trakk fram våpenet. Ifølge ham oppsto det da et basketak som endte med at hun utløste et skudd som traff henne i hodet mens de sto ute på trappen.

Påtalemyndigheten mener på den andre siden at det var mannen som holdt i pistolen og som avfyrte skuddet. De mener de kriminaltekniske undersøkelsene og vitneforklaringen til den eldste sønnen, som lå våken og hørte alt som skjedde, underbygger deres påstand.

Ber om frifinnelse

– Det retten skal ta stilling til er om tiltalte skjøt sin kone den natten. Etter vår mening er bevisene tilstrekkelige til det, sier statsadvokat Iris Storås til NTB.

Allerede før prosedyrene i saken skal holdes tirsdag, varsler forsvarerne at det vil bli lagt ned påstand om frifinnelse etter tiltalen for drap.

– Han erkjenner skyld for håndteringen av kroppen i ettertid og tar innover seg at det er en straffbar handling, men det er ikke det han er tiltalt for her i denne saken, sier hans forsvarer, advokat Ida Andenæs til NTB.

Skuddet på trappen

Etter skuddet døde ikke Janne Jemtland slik mannen skal ha trodd, men ble påført en alvorlig hjerneskade og mistet bevisstheten. Rettsmedisinerne har anslått at hun kunne ha levd i inntil tre timer etter skuddet, men har etter obduksjonen slått fast at hun døde av drukning før hun døde av skuddskaden. Hvordan denne drukningen skal ha skjedd har ikke retten fått noe svar på.

Den døde ble funnet senket i Glomma 13. januar, dagen etter at ektemannen var pågrepet. Han sier dumpingen av liket skjedde først over et døgn etter at kona døde. Etterforskningen har imidlertid ikke klart å bekrefte at mannen virkelig kjørte til Eid bru 30. januar og dumpet kona slik han forklarer, eller om det skjedde på et annet tidspunkt.

– Det er flere momenter retten ikke nødvendigvis må ta stilling til etter min vurdering. Det sentrale er hva som skjedde på trappen, altså om dette skuddet var et uhell eller om det var et forsettlig drap, sier aktor Storås.

-Så an ekteskapet

De siste vitnene som forklarte seg for retten torsdag var forsvarsvitner. Dette var venner, bekjente av tiltalte eller Janne Jemtland som ga sine beskrivelser av den tiltalte mannen eller forholdet mellom ektefellene.

En av Janne Jemtlands venninner sa at hun jevnlig hadde hatt omgang med hele familien på fire, sist i høstferien i fjor. Da var alt normalt mellom ektefellene fortalte hun, selv om hun visste at Janne Jemtland vurderte å gå fra mannen. I likhet med flere andre vitner i saken hadde hun fått vite at tobarnsmoren syntes det var stor ubalanse i ekteskapet og at mannen bidro lite på hjemmebane.

– Var du klar over at Janne var i ferd med å gå fra mannen, spurte aktor kvinnen.

– Hun sa hun skulle se det an til jul, svarte hun.

Politiets økonomiske analyse avdekket at Janne Jemtland de siste månedene før drapet hadde lagt av penger. Hun hadde også startet på studier ved NTNU for å ta en mastergrad.

Gråt på festen

Kvelden før drapet skjedde var paret sammen med en rekke venner på romjulsfest i selskapslokalet Veldrom i Brumunddal. En venninne av paret omtalte Janne Jemtland som i godt humør og ikke spesielt beruset på festen.

Hun fortalte også at tiltalte et par ganger hadde tatt kontakt med henne og virket emosjonelt ustabil.

– Det var spesielt at han var så emosjonell og gråt. Jeg hadde ikke sett ham slik før, sa kvinnen i retten.

