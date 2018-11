Milliontilskudd til politiske thrillerserier

Innenriks

Den største tildelingen av produksjonstilskudd i den siste runden, er det «Varsleren», som omtales som et politisk thrillerdrama, som får med sine 10 millioner kroner. Ifølge Norsk filminstitutt (NFI) handler TV-serien om hvordan «ett enkelt varsel utløser et livsomveltende drama, som får konsekvenser helt opp til det øverste av norsk samfunnsliv.». Seriens totalbudsjett er på 70 millioner kroner.

Skaperne av serien er Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig, som tidligere har laget serien «Frikjent» som gikk på TV 2. Også «Varsleren» skal gå på TV 2.

Mammon-skaper Gjermund Stenberg Eriksens nye prosjekt «Furia» får 6 millioner kroner i produksjonstilskudd. Den politiske thrillerserien handler om Ragna som må infiltrere en nasjonalistisk subkultur for å forhindre et stort terrorangrep, og skal sendes på Viaplay. Totalt er det beregnet at serien vil koste 100 millioner kroner å lage.

Også «På rektors kontor» og den tredje sesongen av «Vikingane», som begge lages for NRK, får tilskudd på henholdsvis 1,5 millioner og 2 millioner kroner.

Torsdag ble det også gitt 1,5 millioner kroner til en ny a-ha-dokumentar som tar for seg vennskapet og konflikter i tidenes største norske popgruppe.

Det ble også gitt 1,2 millioner kroner til dokumentaren «Syng».

