Posten frykter hauger av uavhentede småpakker når 350-kronersgrensen ryker

I budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF blir grensen for avgiftsfri netthandel fra utlandet fjernet fra 2020. Dermed må alle småpakker tolles inn, og Posten frykter det vil føre til at folk vil nekte å ta imot det de selv har bestilt, melder NRK.

– Det er klart at hvis du har bestilt noe til under hundrelappen, og vi tar et tollgebyr på 158 kroner, så er du ikke interessert i å hente den pakken, sier pressesjef John Eckhoff i Posten.

Da svenskene fjernet sitt momsfritak i mars, meldte SVT om 400.000 uavhentede pakker som måtte sendes i retur. Det fremstår som et skrekkscenario, som Eckhoff vil unngå.

Posten kan bli sittende med innkrevingsjobben, og det foreligger ikke noe konkret forslag til hvordan det kan løses innen et års tid. Høyres Henrik Asheim ser for seg en løsning hvor norsk moms betales rett i nettbutikken, men Eckhoff er skeptisk.

– Vi tror ikke at Norge kan utvikle en egen innkrevingsordning som alle verdens nettbutikker vil benytte, sier pressesjefen.

Han tror likevel det er mulig å finne en løsning innen 2020, men da må reglene endres så Postens håndtering kan bli mer effektiv, mener han.

