Bergingen av Helge Ingstad vil koste minst 70 millioner kroner

Det er det trondheimsbaserte selskapet Boa Management som har fått oppdraget, som ifølge anbudsprotokollen vil koste minst 70 millioner. Forsvaret bekrefter prislappen, melder avisen.

Bergingen innebærer først å heve og deretter slepe fregatten til Sjøforsvarets hovedbase på Haakonsvern.

Onsdag denne uken ankom løftekranen Rambiz Hanøytangen til Askøy. Den skal heve fregatten sammen med kranbåten Gulliver. Det er foreløpig uklart når selve hevingen av fregatten vil starte, men fra og med midten av neste uke kan det blåse opp til liten storm i området.

Før fregatten kan heves, må den imidlertid tømmes for drivstoff. Fartøyet har over 460.000 liter med marin diesel i tanken.

Utsatte tømming

Etter å ha vært utsatt flere ganger, var tømmingen av drivstoff fremdeles ikke i gang fredag formiddag.

– Det tar tid å identifisere riktige punkter på utsiden av skroget for å sikre rett posisjon for montering av slanger. Tømmingen vil uansett ta lengre tid enn én natt når den starter, skriver kommunikasjonssjef Hilde Tank-Nielsen i Forsvarsmateriell i en SMS til NTB.

Hundrevis av liter

Tømmingen vil skje ved å bore hull fra utsiden og inn i drivstofftankene og utføres for å redusere risikoen for utslipp i forbindelse med hevingen av fregatten.

Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket har tilsyn med operasjonen – samt den pågående oljevernaksjonen. Kystverket har tidligere opplyst at det er for tidlig å si noe om hvor lang tid tømmingen av drivstofftankene vil ta.

Kjettinger

Når fregatten er tømt for drivstoff skal det brukes kjetting til å heve skipet ved hjelp av de to kranskipene som er på plass ved havaristen allerede. Hele 17 kraftige kjettinglenker, 800 meter til sammen, med en diameter på 114 millimeter skal benyttes, skriver Sysla.

Kjettingene kommer fra Sotra Anchor & Chain, og hver eneste løkke på kjettingene tåler hele 1.250 tonn. Kjettingene skal fraktes til Hanøytangen før den skal brukes av kranskipene.

Kjettingene skal festet i forhalere av vaier som deretter skal dras under skroget på fregatten. Så skal de festes i kranene til kranskipene før selve hevingen begynner.

Før dette kan skje skal Forsvarsmateriell sammen med DNV GL (tidligere Veritas) beregne hvordan kjettingene skal fordeles rundt skroget for å treffe spantene der skroget er sterkest.

