Fakta om falske nettbutikker

* Er tilbudet for godt til å være sant? Hvis prisen er mye lavere enn andre steder, kan det være et tegn på at du aldri får varen du bestiller, eller at det er falske varer som selges.

* Sjekk språket på nettsiden. Hvis den inneholder dårlig norsk, tyder det på at den kan være oversatt av en robot – noe som ofte betyr ugler i mosen.

* Gjør et nettsøk på nettbutikken. Har andre hatt dårlige erfaringer?

* Sjekk nettadressen. Dersom den ser merkelig ut bør du styre unna. Ofte har svindelsidene varemerkenavn i nettadressen.

*. no-domener kan ofte være tryggere enn utenlandske subdomener. For å opprette. no-domene må man nemlig være registrert med norsk fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Du kan sjekke hvem som har registrert domenet og hvor det kommer fra på Whois.com.

* Gå inn på «om oss»-siden. Ekte nettbutikker skriver ofte noe om seg selv, deriblant historie og verdier. Dette bruker de falske nettbutikkene sjeldent energi på. Hvis de gjør det, har de ofte stavefeil og dårlig norsk språk.

* Se etter kontaktinfo. Alle lovlige nettbutikker i Europa må oppgi adresse, telefonnummer, epost og organisasjonsnummer.

* Sjekk Forbrukertilsynets liste over falske nettbutikker.

* Ta kontakt med banken dersom du har gått i fella. Du kan ha rett på å få refundert pengene.

Kilder: Forbrukertilsynet, Ritzau.