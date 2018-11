Ingen missiler avfyrt under russisk øvelse

Innenriks

I varselet om øvelsen skrev den russiske marinen at den ville teste raketter i den norske økonomiske sonen vest for Lofoten og Vesterålen, men det norske Forsvaret har altså ikke sett noe til dette, melder NRK.

– Den russiske øvelsen skal etter planen være avsluttet, uten at luftrommet de har reservert har blitt brukt til missiltesting, sier kommunikasjonssjef Eystein Kvarving ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Selv om russerne vanligvis holder sine øvelser betydelig lenger nord, er ikke Forsvaret bekymret for at det også øves i internasjonalt farvann også lenger sør.

– Det er ingen grunn til at folk skal være bekymret. Alle rutiner er fulgt når de reserverer et luftrom og varsler om såkalte sikkerhetssoner. Dette gjøres for at andre som ferdes i området skal få beskjed om farlig aktivitet. Det er også slik at de russerne er ansvarlig for sikkerheten innenfor det området de øver, sier Kvarving.

Han sier Forsvaret rutinemessig følger godt med på all aktivitet i norsk farvann og Norges nærområder.

